Путин пообещал продолжить развитие медучреждений в малых городах

Государство продолжит обновление сети медучреждений и образовательных центров в малых городах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в Коломне.

«Мы продолжим обновление сети медицинских учреждений», – цитирует Пуина ТАСС.

По словам главы российского государства, к этому нужно добавить и образовательные учреждения.

Путин обратил внимание, что такие населенные пункты были включены и в некоторые другие программы поддержки.

«Мы на малые города с населением до 50 тыс. жителей распространили программу «Земский доктор», причем поддержку получат не только врачи, но и фельдшеры, которые приезжают в эти населенные пункты для работы. Эта программа будет полностью финансироваться из федерального бюджета», – сказал Путин.

При этом, по его словам, у небольших населенных пунктов, несмотря на сложности, есть и преимущества.

«В малых городах и исторических поселениях и экология получше, чем в крупных мегаполисах, отсутствие пробок и так далее. То есть нечто такое, что современного человека всегда привлекает, нужно только это соответствующим образом подать и создать другие сопутствующие благоприятные факторы для того, чтобы сделать эти населенные пункты привлекательными», – считает Путин.

До беседы с участниками Форума малых городов Путин посетил новый центр материнства и детства в Коломне в сопровождении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и главного врача центра Натальи Алимовой.

Путин осмотрел консультативно-диагностическое отделение перинатального центра, кабинеты врачей, рентгена и маммографии.

В центре телемедицины Путин ознакомился с тем, как врачи связываются с коллегами из других аналогичных учреждений. В большинстве крупных перинатальных центров функционирует система единого архивирования. Благодаря ей и видеосвязи медики могут провести в случае необходимости дистанционный консилиум. Кроме того, посредством видеосвязи пациентки из отдаленных населенных пунктов региона также могут получить консультацию специалиста.

Также президент России осмотрел учебно-симуляционный центр, где ему продемонстрировали, как медики с помощью современных технологий реанимируют новорожденных и сопровождают роды на специальном манекене, который врачи в шутку называют Машей.

Кроме того, Путин пообщался с пациентками центра и членами их семей, пожелав молодым родителям всего самого наилучшего.

Как заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, современные, хорошо оснащенные перинатальные центры являются важным фактором для принятия решения о рождении детей и способны положительно влиять на демографическую обстановку в стране, передает РАСПИ.

«От уровня профессионализма врачей и проявленной при первых родах заботы во многом зависит вернется ли роженица за вторым ребёнком, примет ли она решение стать многодетной матерью. Уже сейчас в России растет количество семей, в которых есть два ребенка и более. Если в 2000 году менее трети семей воспитывали двух детей, то сейчас таких уже более 40%. А количество семей с тремя и более детьми выросло с 11 до 19%», – заявила Кузнецова.

По ее словам президентская программа строительства перинатальных центров позволила открыть 30 новых медицинских учреждений для приема родов и уходу за новорожденными по всей стране.

Уполномоченный также подчеркнула особую важность новой программы по ремонту и переоборудованию медучреждений для несовершеннолетних, созданию дополнительных мест в яслях и принятию мер по поддержке семей в свете стартовавшего в 2018 году «Десятилетия детства».

К концу 2018 года в России должны появиться более 90 перинатальных центров, которые дают современную поддержку матерям и детям.

За последние годы в России успешно решаются задачи в области демографии. В частности, удалось преодолеть так называемый «русский крест» – преобладание смертности над рождаемостью, а также существенно сократить детскую и младенческую смертность благодаря современной медицинской помощи. В 2000 году младенческая смертность составляла 15,3 на 1 тыс. рождений, в 2017-м – 5,3, что для России стало историческим минимумом. В США в 2016 году этот показатель составлял 5,8, в ЕС – 6,64, на Украине – 8, в Грузии – 15,6. Материнская смертность в России с 2000 года снизилась более чем в пять раз – с 39,7 на 100 тыс. рожениц в 2000 году до 7,3 в 2017, что также стало историческим минимумом для России.