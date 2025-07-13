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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

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    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    13 июля 2025, 06:23 • Новости дня

    Роспотребнадзор счел маловероятным повторение в России проблем США с чумой

    Tекст: Антон Антонов

    Распространение чумы в России маловероятно благодаря усиленному контролю и мониторингу санитарной обстановки, сообщил Роспотребнадзор, комментируя ситуацию в США, где врачи зафиксировали первую с 2007 года смерть от легочной чумы.

    «В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора… Ситуация на контроле Роспотребнадзора», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

    Указывается, что специалисты на постоянной основе следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой за рубежом и контролируют возможные эпидемические риски.

    Роспотребнадзор отметил, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска, применяется система АИС «Периметр» для оценки и минимизации риска завоза инфекций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация округа Коконино в штате Аризона подтвердила лабораторный случай заражения легочной формой чумы у местного жителя. Как пишут СМИ, пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии и скончался в день госпитализации.

    Природные очаги чумы зарегистрированы в 15 штатах США. Случаи в США регистрируются практически каждый год, часто они происходят в результате контакта местных жителей с домашними животными, которые, в свою очередь, контактировали с носителями чумы, например, луговыми собачками.

    10 июля 2025, 06:41 • Новости дня
    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России

    Трамп потребовал расширить полномочия для ужесточения санкций против России

    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    По данным Politico, сейчас законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран», передает ТАСС.

    Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выразил готовность изменить его, чтобы Трамп с разрешения Конгресса мог повторно отменить пошлины.

    По данным издания, администрация Трампа настаивает, чтобы изменения сделали невозможным для Конгресса помешать президенту в случае, если тот решит прекратить действие санкций. Именно это требование, по информации источников, станет условием подписания закона Трампом.

    «Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

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    10 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию

    Американисты: Трамп решил проучить Бразилию за БРИКС и Болсонару

    Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию
    @ Will Oliver/CNP, Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, проводя свою тарифную политику, руководствуется не логикой, а желанием наказать «провинившегося», сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Эксперты выделяют две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между Вашингтоном и бразильскими властями. Вторая – недавно прошедший в латиноамериканской стране саммит БРИКС.

    «Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

    Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник.

    В «немилость» же Бразилиа попала из-за судебного разбирательства в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий. «Президент США считает, что с Болсонару «плохо поступили». Поэтому он решил «проучить» руководство латиноамериканской страны тарифами», – пояснил эксперт.

    По его мнению, Лула да Силва может ответить зеркальными мерами, но это скажется на ценах внутри Бразилии. «Оказать же серьезное давление на Вашингтон Бразилиа не сможет. Но есть все же нюанс. Ранее Трамп ставил задачу помешать БРИКС разрушать американский миропорядок. Но дело в том, что объединению ничего делать и не нужно, Трамп сам с этим отлично справляется», – иронично отметил аналитик.

    «Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил политолог. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

    Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, американский лидер что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – рассуждает Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он выделяет две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями.

    «Болсонару – близкий друг американского лидера. Когда в отношении него только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не случилось, но глава Белого дома поддерживает бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС. «Трампу не нравится то, что Бразилиа участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – добавил эксперт.

    По его мнению, Вашингтон попытает заставить Лулу да Силву пойти на уступки, тем более что США – это второй после Китая по важности торговый партнер латиноамериканской страны. «Сейчас мы видим, что и левые, и правые в Бразилии критикуют Трампа. Его попытка вмешательства во внутрибразильскую политику не способствует достижению цели устроить смену власти на выборах в следующем году», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

    Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

    Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов.

    «На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал бразильский лидер. Упоминаемый им документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

    Лула да Силва ранее уже выступал с критикой в адрес американского коллеги. Так, на саммите БРИКС он заявил о неприемлемости вмешательства Штатов после слов Трампа о Болсонару. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал политик.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

    Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия, ЮАР и Россия. Затем он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении тарифов с 1 августа. Среди них – Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, Южная Африка, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, а также Молдавия, Ливия и Ирак.

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    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    11 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России

    Песков: Кремль ждет «важного заявления» Трампа по России

    Кремль отреагировал на обещание Трампом «важного заявления» по России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ожидает важного заявления по России, которое президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны, передает ТАСС.

    «Ждем самого заявления, – ответил представитель Кремля на вопрос о возможных ожиданиях от выступления лидера США, – чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают все нюансы в комментариях главы американского государства.

    В пятницу Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России». «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он.

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    11 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может последовать угрозам президента Дональда Трампа и ужесточить санкции против российской нефти. Но это будет документ с разнообразными исключениями, чтобы не затронуть интересы Китая и Индии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер анонсировал «важное заявление по России» на 14 июля.

    «В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.

    Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.

    На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.

    Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.

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    10 июля 2025, 15:01 • Новости дня
    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Reuters: Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным, сообщает Reuters.

    Встреча состоялась на полях саммита министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. По словам Рубио, разговор с Лавровым был «честным и важным» и включал обмен идеями, которые он намерен передать в Вашингтон. Основное внимание стороны уделили вопросу урегулирования украинского конфликта, хотя обсуждались и другие темы.

    Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «разочарован и расстроен отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания этого конфликта».

    Он добавил: «Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения». Вашингтон планирует сохранять активное участие в дальнейших переговорах по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу.

    Переговоры между Лавровым и Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

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    10 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о скором согласовании переговоров России и США

    Рябков: Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по «раздражителям»

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о возможности скорого согласования новых консультаций по ключевым двусторонним вопросам между Россией и США.

    Как передает ТАСС, Сергей Рябков на пресс-конференции отметил, что Россия и США находятся на стадии согласования сроков третьего раунда консультаций по вопросам двусторонних отношений, которые стороны называют «раздражителями».

    «Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы – они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, – будут рассмотрены», – заявил Рябков.

    По его словам, дискуссии по этим темам продолжаются, в ближайшее время стороны определят точные даты для диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    На переговорах в Куала-Лумпуре стороны обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских экономических связей. Рубио после встречи с Лавровым назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 21:53 • Новости дня
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства

    В Госдепе США объявили о старте реформы и возможных сокращениях

    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском внешнеполитическом ведомстве стартует реорганизация, которую связывают с приоритетами курса «Америка прежде всего» и планируемыми сокращениями.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, историческая реорганизация начнется после почти единогласного решения Верховного суда США. Главная задача изменений – сделать работу ведомства максимально соответствующей внешнеполитическим приоритетам страны.

    Госсекретарь Марко Рубио еще 22 апреля объявил о предстоящих изменениях. Теперь, по словам Брюс, план начинает реализовываться с учетом итогов обсуждений в Конгрессе и предложений сотрудников. Ведомство, по ее словам, вернется к истокам – демократии, ориентированной на результат.

    Портал Semafor ранее сообщил, что реорганизация может сопровождаться массовыми сокращениями, которые начнутся уже с пятницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, но из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудников просят работать сверхурочно, что вызывает недовольство и падение морального духа.

    Госдепартамент США рассматривает вариант сокращения или объединения 311 внутренних подразделений, что может привести к уменьшению штата примерно на 3,4 тыс. сотрудников.

    Совет национальной безопасности США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его численность уменьшилась примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону.

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    11 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    В новый оборонный бюджет США заложили увеличение помощи Украине
    В новый оборонный бюджет США заложили увеличение помощи Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгения Караваева

    Комитет сената по вооруженным силам поддержал проект оборонного бюджета США с увеличением помощи Украине по линии безопасности до 500 млн долларов.

    На закрытом голосовани 26 сенаторов поддержали законопроект, лишь один высказался против. Документ предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличение финансирования до 500 млн долларов., передает РИА «Новости».

    Законопроект также обязывает министра обороны США продолжать разведывательную поддержку, включая предоставление информации, разведданных и изображений правительству Украины. Помимо этого, бюджет запрещает сокращать численность американских вооруженных сил в Европе и отказываться от командования ОВС НАТО в данном регионе до получения подтверждения от министра обороны о целесообразности подобных действий для интересов США и НАТО.

    Проект предполагает, что оценку рисков любых сокращений должны проводить председатель Объединенного комитета начальников штабов и командующий Европейским командованием ВС США. Принятый комитетом документ теперь должен быть утвержден полным составом сената и подписан президентом Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Вашингтона продажа вооружения НАТО на Украину является вопросом бизнеса.

    Ранее Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также президент США заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.


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    10 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    Лавров и Рубио договорились восстановить экономическое сотрудничество

    Лавров и Рубио в Куала-Лумпуре подтвердили настрой на экономическое сближение стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Куала-Лумпуре глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили пути мирного урегулирования конфликтов и акцентировали внимание на восстановлении российско-американских связей в экономике.

    Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельную сверку позиций по вопросам двусторонней повестки и обсудили ситуацию в мире. Особое внимание уделили темам урегулирования вокруг Украины, обстановке в Иране и Сирии, а также ряду других международных проблем.

    Стороны подтвердили нацеленность на поиск мирных решений конфликтных ситуаций и восстановление экономического и гуманитарного взаимодействия между Россией и США. В ходе встречи отмечено, что наращивание сотрудничества может включать восстановление прямого авиасообщения и развитие контактов между обществами двух стран.

    Также подчеркивалась необходимость дальнейшей работы по нормализации функционирования дипломатических миссий. Внешнеполитические ведомства РФ и США договорились продолжать конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио прошли и продолжались около часа. Марко Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    11 июля 2025, 21:58 • Новости дня
    NYT: Путин отказался уступать давлению разочарованного Трампа

    Президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    Путин не намерен идти на уступки из-за давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, передает Газета.ру. В материале The New York Times отмечается, что Путин считает позиции России на поле боя усиливающимися и допускает скорое падение обороны Украины.

    Журналисты ссылаются на источники, по словам которых Путин не собирается жертвовать целями спецоперации ради диалога с Трампом и готов рисковать отношениями с президентом США, чтобы добиться капитуляции Киева.

    Авторы статьи добавляют, что российский президент осознает возможность введения новых санкций против России и был готов к тому, что терпение Трампа закончится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для США продажа вооружения НАТО Украине является прежде всего вопросом бизнеса,

    Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    10 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя почти час
    Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя почти час
    @ Татьяна Кукушкина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в Куала-Лумпуре и продолжались около часа.

    Встреча стартовала в 13.14 по московскому времени, передает ТАСС. После завершения переговоров первым из зала вышел глава российской дипломатии.

    Сам диалог состоялся на полях мероприятий, организованных в рамках деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    Напомним, Лавров в четверг прибыл в Малайзию, чтобы принять участие в переговорах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    США решили продавать странам НАТО оружие для Украины
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом рассматривает вариант передачи наступательных вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО, что позволит обойти прямые ограничения, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

    Продажи американского оружия на Украину могут касаться не только оборонительных, но и наступательных систем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Источники утверждают, что рассматривается схема, при которой США продают оружие своим союзникам по НАТО с условием дальнейшей передачи этих вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    11 июля 2025, 14:57 • Новости дня
    Рубио разъяснил детали встречи с Лавровым в Куала-Лумпуре

    Рубио: Разговор с Лавровым в пятницу не связан со встречей 10 июня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре не имела отношения к их предыдущей встрече.

    Рубио подчеркнул, что разговор с Лавровым был «просто продолжением темы, не связанной с нашей вчерашней беседой».

    Госсекретарь добавил: «И я на этом остановлюсь». Эти слова прозвучали после его встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.

    Напомним, накануне в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным. Позже Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре.

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    10 июля 2025, 16:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слухи о подмигивании Рубио Лаврову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что госсекретарь США Марко Рубио якобы подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову перед встречей в Малайзии после вопроса журналистов о новых антироссийских санкциях.

    Дипломат отметила необычное сходство журналиста, задавшего вопрос, с известным актером, передает «Газета.Ru».

    «Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции – со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито», – сыронизировала она.

    Напомним, в Куала-Лумпуре состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продлились около часа. В ходе встречи стороны договорились восстановить экономическое сотрудничество.

    Рубио назвал разговор с Лавровым важным и честным.

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    10 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Рубио заявил о необходимости дорожной карты завершения конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Марко Рубио заявил о намерении Соединенных Штатов увидеть дорожную карту по завершению конфликта на Украине. По словам Рубио, подобный документ необходим для определения реальных путей урегулирования ситуации, сообщает ТАСС.

    Госсекретарь США отметил: «Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта».

    Рубио также сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым обсуждался новый подход к урегулированию на Украине. По итогам встречи он пообещал проинформировать президента США Дональда Трампа об этих инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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