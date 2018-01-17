Эксперт: Поддержка государством малых городов дает многогранный эффект

Долгое время исторический центр Коломны был в удручающем состоянии. Но сейчас это потрясающая туристическая жемчужина: благоустроенные улицы, отреставрированные дома, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. В среду Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений рассказал о мерах поддержки подобных городов.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отмечает, что многие малые города и исторические поселения успешно используют меры поддержки для комплексного развития, о которых в среду президент России Владимир Путин рассказал на Форуме малых городов и исторических поселений. Мероприятие прошло в Коломне.

«Эти проекты дают многогранный эффект. С развитием местной инфраструктуры возникает какой-то маленький бизнес, например, кафешки, магазины, частные музеи в историческом центре. Это становится привлекательной историей», - считает эксперт.

Пример той же Коломны, где проходил форум, очень показателен. В этом городе, по ее словам, потрясающее историческое наследие, не уступающее по архитектурному богатству Суздалю и другим городам Золотого кольца.

«В Коломне расположены производственные мощности, поэтому развитие туризма оставалось на периферии. Долгое время исторический центр Коломны был в удручающем состоянии. Но сейчас это потрясающая туристическая жемчужина: благоустроенные улицы, отреставрированные дома. На каждом углу кафе, музейные центры. Там поток туристов. Это новые источники дохода. Город обосновано претендует на вхождение в Золотое кольцо. А это будет совсем иной туристический поток. Город благоустроен, создано высокое качество жизни для самих горожан», - рассказала Соколова, подчеркнув, что для малых городов историческое культурное наследие, экономика и качество жизни – взаимосвязанные вещи.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что политика развития должно быть направлена не только на сохранение исторического облика, культурных традиций и уже существующих преимуществ этих мест, но и на возможности для самореализации молодежи, на появление новых форм занятости, нового бизнеса, в том числе ориентированного на цифровую экономику. Для президента важно прямое участие жителей этих городов и поселений в определении приоритетов развития своей малой родины. Путин также напомнил: сохранение облика и традиций не отменяет задачи по активному развитию малых городов и исторических поселений.

Соколова считает для выполнения этой задачи главным диверсификацию экономики. По ее словам, развитие таких городов во многом зависит не от точечной застройки в центре или реальной промышленности, а от туристического потенциала, связанного с историческим наследием.

На форуме Путин сообщил, что в 2018-2020 годах продолжится федеральная программа для создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Ежегодно на эти цели будет выделяться 25 млрд рублей. По мнению Соколовой, муниципальные власти вполне научились распоряжаться предоставляемыми ресурсами.

«Есть различные практики по этому поводу, например, софинансирование, референдумы. Местное самоуправление, прямая заинтересованность граждан в изменениях, вовлечение бизнеса позволяет получать максимальный эффект даже при сравнительно небольших вложениях», - считает эксперт.

Сообщив о том, что на лучшие проекты благоустройства в малых городах будет выделено еще 5 млрд рублей, Путин уточнил: «Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса», - отметил президент.

Как пишет «Интерфакс», по мнению президента, граждане должны участвовать во всех процедурах, связанных с конкурсом. Он напомнил: в 2017 году на Совете по развитию местного самоуправления была достигнута договоренность о проведении конкурса на лучшие проекты и практики благоустройства. «Я с удивлением узнал, что деньги поступили в регионы и руководителями регионов распределены, как мне было сказано, но до малых городов и до исторических поселений они практически не дошли», - посетовал Путин.

В ходе встречи глава Минстроя Михаил Мень предложил ввести денежные премии для победителей конкурса проектов общественных пространств в малых и исторических городах.