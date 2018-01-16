Трамп высказал Си Цзиньпину недовольство дисбалансом в торговле США и Китая

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с главой Китая Си Цзиньпином назвал растущий торговый дефицит США в торговле с КНР неприемлемым.

«Лидеры обсудили вопросы торговли, и президент Трамп выразил разочарование, что торговый дефицит США с Китаем продолжает расти. Президент Трамп дал ясно понять, что такая ситуация неприемлема», – цитирует РИА «Новости» заявление Белого дома.

В ноябре Трамп назвал виновных в дефиците товарооборота с Китаем. В апреле президент США говорил, что этот дефицит составляет 504 млрд долларов.