Умер известный кавээнщик Владимир Дуда

Член команды КВН «НГУ», шоумен Владимир Дуда умер в Новосибирске от инсульта, сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

«Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли», - написала она в своем Facebook.

Она отметила, что Дуда был абсолютно бесконфликтным человеком, очень добрым, порядочным и веселым.

В больницу с инсультом Дуда попал 11 января, передает РИА «Новости».

Владимир Дуда закончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Был чемпионом высшей лиги КВН в составе команды «НГУ» в сезонах 1987-88, 1991 и 1993 годов. После этого был шоуменом, вице-президентом ассоциации выпускников НГУ.