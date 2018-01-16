Курс биткоина рухнул ниже 12 тыс. долларов

За последние сутки курс биткоина снизился на 14,62%, опустившись впервые с 5 декабря 2017 года ниже уровня в 12 тыс. долларов, следует из данных портала Coinmarketcap.

На 13.20 мск биткоин торговался на уровне в 11 тыс. 816 доллларов за биткоин, передает ТАСС.

Глобальный рынок криптовалют в целом сильно падает – вместе с биткоином падают в цене и другие криптовалюты. Это происходит на фоне новостей об ужесточении контроля над рынком, поступивших из Китая и Южной Кореи, где наиболее популярна такая торговля, передает РИА «Новости».

Криптовалюта Ethereum дешевела во вторник на 18,78%, до 1,08 тыс. долларов, Ripple – на 26,77%, до 1,35 доллара, Bitcoin Cash – на 22,35%, до 1,9 тыс. долларов, следует из данных CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют снизилась до 568,9 млрд долларов, хотя утром она оценивалась в 650,8 млрд.

В понедельник директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг заявил, что необходимо в глобальном масштабе начать регулирование криптовалют, а СМИ сообщали о намерениях китайских властей расширить запрет на биржевую торговлю криптовалютами.

В свою очередь министерство юстиции Южной Кореи заявило, что намерено ограничить торговлю криптовалютами, несмотря на то, что официальный представитель президента Южной Кореи Юн Ен Чан сообщал ранее, что запрет на торговлю криптовалютой – это только один из вариантов регулирования процесса.

Эксперты предполагают, что биткоин может упасть до 10 тыс. долларов.