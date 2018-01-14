Американские истребители прибыли на учения в Эстонию

В воскресенье в Эстонию для участия в международных учениях прибыли 12 истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо, сообщил главный штаб эстонских сил обороны.

Уточняется, что истребители 112-й эскадрильи нацгвардии Огайо прилетели на авиабазу Эмари под Таллином с американской авиабазы в Толедо, передает РИА «Новости».

Как сообщил исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, цель учений заключается в том, чтобы «отточить мастерство в широкомасштабных воздушных операциях».

Сообщается, что к учениям также подключатся «опытные авианаводчики из Бельгии».

Военные учения продлятся до середины марта. Упражнения «воздух-воздух» пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 километров. Упражнения «воздух-земля» будут проходить на центральном полигоне сил обороны Эстонии.

Натовские военные учения прошли в Эстонии в августе прошлого года. Тогда же в Сети появилось видео того, как американский штурмовик А-10 Thunderbolt II отработал взлет и посадку на автомобильной трассе на севере Эстонии в 100 км от границы с Россией.