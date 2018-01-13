В Раде заявили о «вассальной» психологии Порошенко

Депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что президент Украины Петр Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко «в своей политической психологии являются вассалами» – им необходимо, чтобы кто-то указывал им, что и как надо делать.

Депутат пояснил, что антикоррупционный суд на Украине создается «только тогда, когда на этом настаивает МВФ, электронная декларация – когда говорит Евросоюз, а генпрокуроров снимают, если приезжает Байден», передает РИА «Новости».

По мнению парламентария, скандал с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) можно назвать «политическими похоронами» Луценко. После этого генпрокурору было отказано в ряде встреч с представителями американских властей, отметил Найем.

Напомним, в начале декабря прошлого года глава МВФ Кристин Лагард призвала Украину обеспечить независимость антикоррупционных структур, а также обсудила с Порошенко создание антикоррупционного суда на Украине.

Перед этим США пригрозили Киеву потерей международной поддержки в связи с арестами на Украине членов Национального антикоррупционного бюро. Вслед за Вашингтоном с призывом к Украине не подрывать работу НАБУ выступил ЕС.