Украинский генерал увидел опасность в военной технике из Крыма

Переданную из Крыма украинскую военную технику нужно тщательно проверить на наличие «скрытых подрывных устройств», заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его мнению, обследовать передаваемую технику необходимо еще в Крыму. В интервью «Апострофу» он сказал, что в Крым необходимо направить профессиональную группу, которая «всесторонне изучит ситуацию», доложит украинскому военно-политическому руководству о состоянии техники и решит, стоит ее принимать или нет.

Романенко уже не впервые выступает со скандальными высказываниями и прогнозами о России. В декабре он заявлял, что строящийся Крымский мост «достаточно уязвим» для ударов авиации и ракет морского базирования. Тогда ему посоветовали не интересоваться Крымским мостом. А в октябре Романенко утверждал, что Москва готовит «вторжение» на Украину с помощью подлодок.

Напомним, Владимир Путин заявлял, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма, отметив, что их состояние можно охарактеризовать как «плачевное». Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в Россию могут пригласить украинских специалистов, подчеркивал российский лидер.