Украинский депутат назвал Крымский мост уязвимым для ударов ракет

Строящийся Крымский мост достаточно уязвим для ударов авиации и ракет морского базирования, заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

По его словам, мост «представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма».

При этом «с военной точки зрения» мост «является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», передает слова Романенко РИА «Новости».

Напомним, 20 декабря строители завершили сборку пролетов автодорожной части Крымского моста. До этого строители завершили сооружение всех 288 опор автодорожной части сооружения и почти полностью завершили строительство мостового полотна.

Также было опубликовано фото участка Крымского моста через Керченский пролив, на котором строители обустроили проезжую часть.

Кроме того, строители намерены до конца года соединить берега Крыма и Тамани.