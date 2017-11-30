В Госдуме посоветовали ВСУ не интересоваться Крымским мостом

Украинские военные должны направить усилия на внутреннее положение в своей стране, а не интересоваться Крымским мостом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Швыткин сказал, что украинские военные должны направить свои силы «на борьбу с различными националистами, которые угрожают безопасности большей части населения Украины», а не «вынашивать какие-то агрессивные планы по отношению к какой-либо стране, в частности к нашему государству», передает RT.

Депутат добавил, что у России есть «достаточно сил и средств», чтобы обеспечить безопасность Крымского моста.

«В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», – заключил он.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич причислил высказавшегося о Крымском мосте украинского депутата к «сумасшедшим, которые ходят в погонах на территории Украины», а его слова назвал «детским лепетом», так как «нормальные люди» понимают, что агрессия в сторону России – это «контрпродуктивно и крайне опасно».

Напомним, украинский генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что строящийся Крымский мост достаточно уязвим для ударов авиации и ракет морского базирования.