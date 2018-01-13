Эсминец НАТО покинул Черное море

Американский ракетный эсминец «Карни» (USS Carney DDG64), оснащенный системой ПРО «Иджис», покинул акваторию Черного моря, сообщают турецкие СМИ.

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела в Черном море совместные тренировки с эсминцем, напоминает «Интерфакс». О выходе эсминца из акватории Черного моря свидетельствуют фотографии его прохождения через пролив Босфор, опубликованные турецкими информационными порталами.

Напомним, американский эсминец прибыл в порт Одессы утром 8 января.

В июле 2017 года этот эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze-2017, во время которых на его борт поднимался украинский президент Петр Порошенко.