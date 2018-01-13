Эсминец НАТО покинул Черное море

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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано, и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Обычные камеры в «Матросской тишине» совсем не похожи на «VIP-номера»Фото: Шевелева Анна/ТАСС
Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?  Подробности...
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Иранский гамбит Трампа заставит Европу выбирать между США и Россией

Трамп шантажирует Евросоюз иранской ядерной сделкой, которую надеется отменить еще со времен предвыборной кампанииФото: Yuri Gripas/Reuters
Трамп предъявил европейским партнерам ультиматум: или совместно внести изменения в условия ядерной сделки с Ираном, или США из этого договора выйдут. Де-факто, это в любом случае будет означать провал соглашения, так как встретит противодействие Тегерана. Вопрос лишь в том, пойдет Европа на поводу у Америки или сохранит твердость в отстаивании сделки, что сблизит ее позицию с российской. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целей
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

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        • Бульвар генерала Ли

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        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

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          Эсминец НАТО покинул Черное море

          13 января 2018, 20:50

          Текст: Антон Никитин

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          Американский ракетный эсминец «Карни» (USS Carney DDG64), оснащенный системой ПРО «Иджис», покинул акваторию Черного моря, сообщают турецкие СМИ.

          Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела в Черном море совместные тренировки с эсминцем, напоминает «Интерфакс». О выходе эсминца из акватории Черного моря свидетельствуют фотографии его прохождения через пролив Босфор, опубликованные турецкими информационными порталами.

          Напомним, американский эсминец прибыл в порт Одессы утром 8 января.

          В июле 2017 года этот эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze-2017, во время которых на его борт поднимался украинский президент Петр Порошенко.


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