Эсминец НАТО покинул Черное море

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14 января, воскресенье | Последнее обновление — 03:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ООП созвала конференцию для провозглашения палестинского государства
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса
Трамп назвал Гаити своим именем
Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех
Иранский гамбит Трампа заставит Европу выбирать между США и Россией
«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов
Telegram останется русским
Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
Самое отвратительное слово нашей с вами современности
Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целейПодробности...
Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа
Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающийПодробности...
Умер народный артист России Михаил Державин
Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачахПодробности...
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