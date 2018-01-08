Эсминец НАТО прибыл в одесский порт

Американский эсминец Carney DDG-64 прибыл в порт Одессы утром понедельника, сообщают украинские СМИ.

Натовский эсминец пришвартовался у причала нового контейнерного терминала одесского порта. Carney DDG-64 первым из в этом году из кораблей Североатлантического альянса посетил Одессу, отмечает интернет-издание «Думская».

Целью визита является «проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО», говорится в сообщении.

Корабль пробудет в одесском порту до 11 января.

В июле 2017 года этот эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze-2017, во время которых на его борт поднимался украинский президент Петр Порошенко.