Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму показали на видео

Плачевное состояние оставшихся в Крыму украинских кораблей, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Киеву, сняли на видео.

Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

На видео запечатлены морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец», на корпусах которых заметны следы коррозии.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, в ответ на слова Владимира Путина, сказал, что этот вопрос будет рассматриваться «на высшем политическом уровне» Украины.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман в ответ предложил России вернуть Украине не только флот, но и сам полуостров.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможной передаче Украине военные корабли, авиационную технику и бронетехнику из Крыма.