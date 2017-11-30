Источники связали потерянный космический аппарат Zuma с экспериментами ЦРУ

Потерянный при запуске секретный космический аппарат Zuma мог быть экспериментальным космопланом, созданным для ЦРУ, предполагают источники.

«По моему предположению, это был скорее экспериментальный, чем готовый к работе аппарат. Если бы он был рабочим, его бы запускало United Launch Alliance», – сообщает Space News со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».

Предприятие United Launch Alliance отвечает за выведение на орбиту космических аппаратов по заказу НАСА, Пентагона и других ведомств США.

Отмечено, что экспериментальный аппарат может представлять собой воздушно-космический самолет или другой летательный аппарат. Программу по созданию Zuma могло разрабатывать не минобороны, а ЦРУ, которое периодически сотрудничает с Национальным разведывательным управлением США в реализации космических проектов.

Сообщается, что версия объясняет молчание Пентагона по поводу инцидента с потерей Zuma. Ранее Пентагон заявлял, что не может комментировать происшествия из-за секретности миссии.

Ранее сообщалось, что секретный американский спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный 7 января ракетой-носителем Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан. Американские эксперты назвали вероятного виновника неудачи.