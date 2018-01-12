Трамп продлил режим снятия санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил режим снятия санкций в отношении Ирана, сообщило агентство Bloomberg.

Таким образом Трамп сохранил в силе условия достигнутого в 2015 году соглашения по ядерной программе Тегерана и предоставил Белому дому и Конгрессу дополнительное время для подготовки закона о новых санкциях в отношении Тегерана, передает ТАСС.

Вместе с тем, в четверг сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер уговаривает членов американского Сената обеспечить сохранение ядерной сделки с Ираном.

В начале января США расширили санкции против Ирана.

Российский МИД возложил ответственность за гипотетический провал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому на США.