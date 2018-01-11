Советник Трампа захотел спасти ядерную сделку с Ираном

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер уговаривает членов американского Сената обеспечить сохранение ядерной сделки с Ираном, сообщают источники.

Макмастер просит Боба Коркера и Бена Кардина из комитета по международным делам разработать законодательные формулировки, которые позволят главе американского государства Дональду Трампу не разрывать соглашение с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Beast.

До субботы Трамп должен решить, будут ли США продлевать отказ от части санкций против Ирана в обмен на соблюдение договоренностей.

Напомним, США расширили санкции против Ирана.

Российский МИД возложил ответственность за гипотетический провал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому на США.