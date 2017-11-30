Минск отверг планы «дружить» с ЕС в ущерб России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не станет развивать торгово-экономические и политические отношения с Брюсселем в ущерб России.

«Развитие наших связей и с Россией, и с Европейским союзом, и с остальным миром не означает, что мы хотим с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то. Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или против, или в ущерб России», – сказал Макей, передает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью «Синьхуа».

Он также призвал мировое сообщество «уходить от конфронтационной риторики», которая имеет место в отношениях между Россией и Европейским союзом.

«Мы действительно находимся на стыке между Востоком и Западом – такова судьба Белоруссии. Мы на себе ощущаем все те негативные последствия, которые проистекают из присутствующей сегодня в этом регионе конфронтации», – сказал глава МИД.

Макей подчеркнул, что для Минска «Россия является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном и так далее».

В вышедшем в начале января обзоре внешней политики Белоруссии говорилось, что Минск сохранил приверженность стратегическому партнерству с Россией, выстраивая при этом конструктивные отношения с ЕС и США.