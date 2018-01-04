Минск заявил о приверженности партнерству с Россией

Белоруссия сохранила приверженность стратегическому партнерству с Россией, выстраивая при этом конструктивные отношения с ЕС и США, об этом сказано в обзоре внешней политики Белоруссии и деятельности МИД страны по итогам прошлого года.

В документе, опубликованном в четверг на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, говорится, что «усилия белорусской дипломатии были направлены на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики», а также «укрепление региональной безопасности и стабильности».

Белоруссия отмечает, что в «условиях недоверия между Россией и Западом» Минск сохранил приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией. В этой связи белорусская сторона напоминает, что в прошлом году имели место интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях между Минском и Москвой. «Отношения (России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) сохраняли всеобъемлющий характер», – сказано в документе.

Подчеркивается, что Россия оставалась основным торговым и инвестиционным партнером Белоруссии, на ее долю приходится более половины всего объема белорусской внешней торговли.

Также отмечается, что Белоруссия продолжила выстраивать конструктивные прагматичные отношения с Евросоюзом, США и другими западными странами. «Новое наполнение получил стратегический китайский вектор белорусской внешней политики», – говорится в документе.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск благодаря открытой, честной и прагматичной политике смог устранить разногласия и укрепить отношения с Западом.