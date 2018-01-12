Киев признал неэффективность закона о языковых квотах

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины пришел к выводу, что закон об увеличении доли государственного языка на телевидении до 75% не оправдал себя.

Как следует из доклада Нацсовета, ряд каналов оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечив соблюдение закона. Причиной тому стал переходный период, предусмотренный законом до октября 2018 года.

«Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, обучили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта», – заявили в ведомстве.

Теперь совет призывает украинских парламентариев внести в закон правки, чтобы переходный период завершился уже в марте этого года. По мнению представителей ведомства, это убережет зрителя от «получения неграмотного и непрофессионального контента».

Закон об увеличении доли государственного языка на телевидении вступил в силу в октябре 2017 года. Власти страны утверждали, что новая норма позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

Соответсвующий закон действует и в отношении радио. В декабре сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания за год с момента введения закона о квотах на украинский язык на радио оштрафовал 17 радиостанций чуть более чем на 1 млн гривен (более 37 тыс. долларов) за невыполнение квоты.