Стало известно о тайном посещении Савченко ДНР

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в ноябре побывала на территории Донецкой народной республики, сообщил бывший военнопленный.

«А когда была здесь в последний раз, это было где-то в конце ноября, то знаю, что она тоже была на 97-й (колонии – прим. ВЗГЛЯД). А потом ко мне приехали «спецслужбы» и спрашивали, знаком ли я с ней. Я сказал, что нет. Тогда они удивились, почему она меня так просит. Кстати, этот последний визит прошел без внимания СМИ и там, и здесь», – рассказал освобожденный из плена украинский ученый Игорь Козловский, передает «Украинская правда».

Последний официальный визит Савченко в ДНР состоялся в феврале 2017 года. Депутат Верховной рады Украины приезжала на территорию республики для встречи с пленными. В 2016 году Савченко рассказывала о тайной поездке на территорию ДНР и ЛНР.