Рейтинг доверия Путину в декабре достиг максимума за 2017 год

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину в декабре достиг максимума за 2017 год и составил 57,7%, в то же время предпринимателя Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ кандидатом в президенты, в числе политиков, вызывающих доверие, назвали 2,9% респондентов, следует из материалов ВЦИОМ.

«В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в декабре достиг годового максимума - 57,7% (по среднему за неделю с 18 по 24 декабря), в последнюю рабочую неделю он составил 56,8% (с 25 по 29 декабря)», - говорится в сообщении. Там же отмечается, что уровень одобрения деятельности президента не претерпел серьезных изменений и в последнюю неделю декабря составил 83,6%.

Второе место в рейтинге доверия по-прежнему занимает министр обороны Сергей Шойгу (18,0%). Также на фоне снижения показателя премьер-министра Дмитрия Медведева до 12,9% в конце года, третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров с рейтингом 13,3%, передает РИА «Новости».

Кроме того, по данным ВЦИОМ, бизнесмена Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ кандидатом в президенты, в числе политиков, вызывающих доверие, по данным за 26-29 декабря назвали 2,9% респондентов.

При этом выдвижение Грудинина положительно сказалось на электоральном рейтинге КПРФ. Так, в последнюю неделю декабря партия вышла в электоральном рейтинге на второе место с 11%, обогнав ЛДПР (10,2%). При этом 4-10 декабря рейтинг КПРФ составлял 7,6%, а ЛДПР - 10%. В электоральном рейтинге партий первое место по- прежнему занимает «Единая Россия» (51,6%), «Справедливая Россия» на четвертой строчке (4,3%), передает ТАСС.

Политиками, которым больше всего не доверяют россияне, стали председатель ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский – против него с 25 по 29 декабря высказались 29,4% опрошенных. На втором месте по уровню недоверия оказался Медведев с результатом 14,7%. Также социологи фиксируют значительный рост антирейтинга Ксении Собчак, которая выдвинута кандидатом в президенты партией «Гражданская инициатива»: с 8,9% в начале декабря до 14,3% в конце.

Опросы проведены в 2017 году среди россиян в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивались 600 респондентов не менее чем в 80 регионах России. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки – 4,2 тыс. респондентов). Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, - 1,9%.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК уже разрешил собирать подписи в свою поддержку следующим кандидатам: Эльвире Агурбаш, Сергею Бабурину, Екатерине Гордон, Павлу Грудинину, Владимиру Жириновскому, Владимиру Михайлову, Станиславу Полищуку, Владимиру Путину, Ксении Собчак, Максиму Сурайкину, Борису Титову, Роману Худякову и Григорию Явлинскому. По данным ЦИК, к 8 января в избирательные фонды этих 13 кандидатов в президенты поступило в общей сложности более 650 млн рублей.