У пенсионера украли 400 тыс. долларов из банковской ячейки в Москве

В Москве неизвестные похитили из банковской ячейки пенсионера 400 тыс. долларов, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Заявление поступило от потерпевшего в среду. Полицейские установили, что кража была совершена в период с августа 2017 года по январь 2018 года, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, в ноябре из ячейки банка «Славия» на юго-западе Москвы неизвестный похитил 400 тыс. евро.