Саакашвили назвал Украину «несостоявшимся государством»

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили во время общения с журналистами заявил, что сейчас Украина не может считаться состоявшимся государством.

«Органы у нас развалены, государство и институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду. Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов и в стране, где правоохранительные органы используются для сохранения барыжной власти и дальнейшего ограбления народа, не может считаться состоявшимся», – сказал Саакашвили, передает «Шарий.net».

На встрече с журналистами экс-губернатор Одесской области также заявил, что на Майдане российские «актеры» исполнили роль грузинских снайперов.

«Никаких грузинских снайперов нет, есть российские актеры, нанятые в России актеры, ГРУшники или их шпионы другие. Итальянский канал с подачи российской пропаганды сделал про это передачу, после чего в Украине проверяют эти факты и тратятся ресурсы на проверку фактов российской пропаганды», – отметил Саакашвили.

Также он добавил, что не давал указание привозить снайперов на Майдан, так как приезжал в Киев «как рядовой гражданин».

Сейчас обсуждается вопрос об экстрадиции Саакашвили из Украины в Грузию. Напомним, в конце декабря Тбилисский городской суд заочно приговорил находящегося в Киеве Саакашвили к трем годам лишения свободы. Сам Саакашвили назвал этот приговор «полностью незаконным».