Саакашвили в Тбилиси осудили на три года

Тбилгорсуд в пятницу заочно приговорил находящегося в Киеве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Таким образом, вынесен приговор по первому из четырех дел против бывшего руководителя страны, которому в целом грозит до 11 лет. Приговор огласил судья Георгий Аревадзе. Слушания завершились в среду. Дело рассматривалось в течение двух лет. Защита не признает Саакашвили виновным. Его сторонники говорят о политическом преследовании.

В пятницу утром у здания Тбилгорсуда проходит митинг сторонников Саакашвили. Они освистали прокурора Ираклия Надареишвили, выкрикивали в его адрес оскорбления. Один из лидеров партии Саакашвили «Единое национальное движение» Хатиа Деканоидзе предположила, что решение Тбилгорсуда может стать основанием для выдачи Киевом экс-президента Грузии.

Приговор вынесен по делу сотрудника одного из банков Александра (Сандро) Гиргвлиани. Его убили четверо высоких чинов МВД Грузии в 2006 году близ Тбилиси после ссоры в одном из ресторанов грузинской столицы. Обвинение утверждает, что Саакашвили способствовал фальсификации следствия, а потом незаконно раньше времени помиловал убийц. Дело Гиргвлиани нынешние власти пересматривали по требованию ЕСПЧ.

Остальные обвинения против Саакашвили касаются организации жестокого избиения оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, по нему экс-президенту Грузии грозит девять лет. Следующее – по событиям 7 ноября 2007 года, когда в Тбилиси были жестоко подавлены выступления оппозиции и разгромлена телекомпания «Имеди». Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. И еще обвинение, связанное с бюджетными растратами. Конкретно – 8 млн 837 тыс. 461 лари (более 5 млн долларов по курсу того времени), которые Саакашвили тратил на косметические процедуры, массажи, курсы похудения, приобретение дорогой одежды и подарков, отдых, аренду дорогих машин, яхты, вертолета и так далее. Обвинение по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до одиннадцати лет.