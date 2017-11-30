Саакашвили в Тбилиси осудили на три года

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НОВОСТЬ ЧАСА:Белоруссия решила закрыть генконсульство в Одессе
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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни
Обстрел Хмеймима выявил пробелы во «втором кольце» обороны
Российской науке в прошедшем году было чем гордиться
США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом
Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме
Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД
Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар
Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа
Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Итоги 2017 года в фотографиях
2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССРПодробности...
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Города мира празднуют Новый год и Рождество
В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре МюнхенаПодробности...
В Москве прошел парад Снегурочек
В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающимПодробности...
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