В Грузии выразили надежду на экстрадицию Саакашвили

Любой человек, совершивший преступление в Грузии, должен предстать перед грузинским правосудием, в том числе бывший президент республики и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили, заявил замглавпрокурора страны Георгий Гогадзе.

«У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», – заявил Гогадзе в интервью агентству «Интерпрессньюс».

Он отметил, что теперь украинские компетентные органы должны решить вопрос экстрадиции Саакашвили.

«Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом», – добавил Гогадзе.

На прошлой неделе Тбилгорсуд заочно приговорил находящегося в Киеве Саакашвили к трем годам лишения свободы. Сам Саакашвили назвал «полностью незаконным» приговор Тбилисского городского суда, который заочно приговорил его к трем годам лишения свободы.