Саакашвили прокомментировал получение тюремного срока в Грузии

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили назвал «полностью незаконным» приговор Тбилисского городского суда, который заочно приговорил его к трем годам лишения свободы.

По словам Саакашвили, этот приговор «противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу». На своей странице в Facebook он заявил, что грузинский суд якобы находится под полным контролем экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, его политического противника.

Саакашвили назвал судебный процесс политическим. «Грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений», – заявил он.

По словам Саакашвили, «олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом». Он уверен, что это связано с его «борьбой против коррупции, олигархата и грабежа народа».

Саакашвили также пообещал, что его «борьба продолжится до полной победы наших народов над олигархатом, коррупцией, нищетой и унижением людей».

Тбилгорсуд в пятницу заочно приговорил находящегося в Киеве Саакашвили к трем годам лишения свободы.