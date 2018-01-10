В Госдуме назвали условие признания блогеров иноагентами

Под действие закона о СМИ-иностранных агентах подпадут блогеры, получающие финансирование от иностранных правительств, но не от частных лиц, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В частности, под действие предлагаемых норм «подпадет блогер, который получает деньги от иностранного правительства, например, через фонд, который находится в США, и получает деньги на распространение информации из их источников», сказал парламентарий, передает ТАСС.

По словам Толстого, «речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть блогеры - при наличии доказанного иностранного финансирования и признаков, которые приравнивают его к СМИ-иноагентам».

В декабре Минюст опубликовал требования к СМИ-иноагентам.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Закон разработан в качестве ответной меры на то, что RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Кроме того, закон может коснуться и физлиц, получающих госфинансирование из-за рубежа.