Пучков счел недопустимым количество тяжелых ДТП в новогодние каникулы

Глава МЧС Владимир Пучков назвал недопустимо большим количество тяжелых ДТП, произошедших в России за время новогодних каникул.

«У нас был ряд сложных пожаров и недопустимо большое количество ДТП с тяжелыми последствиями», – передает ТАСС слова Пучкова.

В то же время Пучков отметил, что количество чрезвычайных ситуаций и пожаров в новогодние каникулы сократилось, в целом МЧС «отработало новогодние каникулы на высоком уровне», сообщает РИА «Новости».

Замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС Игорь Кутровский отметил, что рост числа аварий в период новогодних каникул был зафиксирован в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Кутровский подчеркнул, что за указанный период произошла всего одна чрезвычайная ситуация и было зафиксировано 198 различных чрезвычайных происшествий, при которых были спасены свыше 700 человек.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения обеспечили безопасность более 90 тыс. новогодних и рождественских массовых мероприятий.

Напомним, в конце декабря в МЧС сообщили, что за девять месяцев 2017 года в России сократилось число авиакатастроф, но выросло количество ДТП с тяжелыми последствиями.