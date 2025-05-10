Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
ООН начала проверку сообщений о запретах на 9 мая в Киеве
Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало проверку информации об арестах и запрете на празднование 9 мая в Киеве, сообщает пресс-служба УВКПЧ.
Управление ООН по правам человека выясняет подробности задержаний и ограничений в Киеве, связанных с празднованием 80-летия Победы 9 мая, передает РИА «Новости».
Празднование 80-летия Победы на Украине, согласно этим сообщениям, сопровождалось полицейскими мерами против граждан, отмечавших памятную дату советской атрибутикой или на русском языке.
Ранее украинский ресурс «Говорит великий Львов» сообщил о задержании пенсионера, исполнившего песни на русском языке возле мемориала Вечной Славы. Также телеканал «Новости.LIVE» передавал, что полиция задержала пожилую женщину, пришедшую возложить цветы в парк Славы, так как она была в пилотке с красной звездой – подобная символика запрещена на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.
Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина и пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву 9 мая.