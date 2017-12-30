МЧС подсчитало число авиакатастроф и тяжелых ДТП

За девять месяцев 2017 года число авиакатастроф в России снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а число ДТП с тяжелыми последствиями выросло, сообщает МЧС.

В 2017 году в России зафиксировано 15 авиакатастроф при 32 в 2016 году, то есть показатель снизился на 53,1%. При этом в 2017 году погибли 22 человека, а в 2016 году – 119 (снижение на 81,1%). Стало меньше и пострадавших: в 2017 году – 29 человек, в 2016 году – 132 – передает РИА «Новости»

По данным МЧС, в предыдущие годы больше всего авиационных происшествий и катастроф происходило в Южном (24%), Дальневосточном (24%) и Центральном (17%) федеральных округах. При этом самое большое количество ЧП с самолетами приходилось на Южный федеральный округ (33%), а с вертолетами – на Дальневосточный (45%). Два года назад наибольшая аварийность была у самолетов «Х-32 Бекас», Ан-2, МиГ-29, Су-24 и вертолетов Ми-8.

Число ДТП с тяжелыми последствиями (то есть с минимум пятью жертвами или 10 пострадавшими) выросло: в 2016 году их было 62 (погибли 255 человек, пострадали 638 человек), а в 2017 году – 78 (308 жертв, 1 тыс. 67 пострадавших). МЧС отмечает рост числа ДТП на 26% и рост количества жертв почти на 21%.

Количество крупных аварий на коммунальных системах уменьшилось практически на 84%. В 2016 году было шесть крупных аварий, в 2017 году произошла только одна. По данным ведомства, жертв и пострадавших в результате этих ЧС не зарегистрировано.