Глава МЧС доложил о готовности России ко встрече Нового года

Глава МЧС Владимир Пучков выразил удовольствие тем, как ведомство заканчивает год.

«2017 год завершаем очень позитивно, страна ко встрече Нового года готова», – передает РИА «Новости» слова Пучкова.

Он добавил также, что мероприятия по безопасности чемпионата мира по футболу в 2018 году в России будут соответствовать мировым стандартам.

Напомним, взрыв произошел в среду вечером в магазине «Перекресток» на севере Петербурга. Силу взрыва оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, были найдены поражающие элементы.