Шесть офицеров нацгвардии Украины отстранили из-за подозрений в коррупции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Служебное расследование и отстранение шести офицеров национальной гвардии Украины подтверждены, передает ТАСС. Информация об этом опубликована в телеграм-канале украинского МВД, где говорится о временном отстранении руководящих сотрудников направления материально-технического обеспечения. Имена и звания отстраненных офицеров не раскрываются.

Одновременно национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у высокопоставленных руководителей Нацгвардии, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным следствия, командующий Нацгвардией Александр Пивненко вместе с другими чиновниками подозревается в получении взятки в размере 190 млн гривен за содействие при заключении контрактов на поставки товаров и услуг по завышенным ценам.

О предъявлении официальных обвинений пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ уничтожила оригинал видео по делу о закупке рюкзаков для нацгвардии. Владимиру Литвину, задержанному вместе с Александром Аваковым и экс-замглавы МВД Сергеем Чеботарем по подозрению в растрате средств, сообщили о подозрении.