Опубликованы показания предполагаемого организатора взрыва в «Перекрестке»

СМИ опубликовали видео с показаниями Дмитрия Лукьяненко, подозреваемого в организации и исполнении взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

На видео задержанный разговаривает с оперативниками, сообщает «Говорит Москва». По его словам, он устроил взрыв, чтобы привлечь внимание к деятельности центра «Дэир».

Про «Дэир» он сказал: «Это как бы секта экстрасенсов… я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу», – передает «Фонтанка».

«Бомба красная. Огнетушитель как бы. С шайбами. Они меня ходили, как бы, мучили, ну, я описал там все, короче, как там было», – сказал он.

Бомбу Лукьяненко, по его же словам, принес «в рюкзаке», после чего «положил и оставил» в камере хранения.