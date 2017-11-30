Следователи начали допрос подозреваемого в совершении взрыва «Перекрестка» в Петербурге

Следователи начали допрос подозреваемого в совершении взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«С подозреваемым в совершении взрыва в Санкт-Петербурге начали работать следователи СК России, сейчас его допрашивают. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Напомним, ранее в субботу ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете «Перекресток» в Петербурге взрыв терактом. В СК заявили, что отрабатывают все возможные версии.