ФСБ задержала организатора взрыва в петербургском «Перекрестке»

ФСБ задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

В данный момент задержанный доставлен в СК для проведения следственных действий.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете «Перекресток» в Петербурге взрыв терактом. В СК заявили, что отрабатывают все возможные версии.

Тем временем число пострадавших при теракте в Петербурге выросло до 18 человек.