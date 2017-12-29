Число пострадавших при теракте в Петербурге выросло до 18 человек

За медпомощью обратились еще четверо пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы», – написала Митянина в Twitter.

Таким образом количество пострадавших от взрыва увеличилось до 18 человек с 14-ти, о которых сообщали власти Петербурга в четверг.

Накануне президент России Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете «Перекресток» в Петербурге взрыв терактом. В СК заявили, что отрабатывают все возможные версии.