В ОПК рассказали о создании высокоточной парашютной платформы

Новую управляемую парашютную платформа, которую разрабатывают ряд российских компаний, будут использовать для доставки грузов ВДВ и других структур, сообщают источники в ОПК.

«Данную парашютную платформу предполагается использовать для доставки грузов в интересах Воздушно-десантных войск, а также других структур», – цитирует «Интерфакс-АВН» источника.

Он также сообщил, что благодаря автоматизированной системе управления парашютная система сможет с высокой точностью осуществить посадку в необходимом месте с минимальной горизонтальной и вертикальной скоростью.

Сообщается, что в процессе полета предусмотрена возможность изменения координат точки посадки.

Платформа будет управляться системами «Глонасс» и GPS, что обеспечит точность приземления с круговым вертикальным отклонением в 100 метров.

Работу над проектом ведут авиационный комплекс имени Ильюшина, НИИ аэроупругих систем, компании «Универсал» и «Авиатранс, добавил источник.

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сообщил, что в случае успешного реализации проекта платформу будут применять не только ВС России, но и другие структуры – например, МЧС.

можно предположить возможности применения данной платформы не только для решения задач, стоящих перед Вооруженными силами России в целом и ВДВ в частности, но и перед другими структурами, к примеру, МЧС

Напомним, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в августе заявлял, что опытно-конструкторские работы по совершенствованию парашюта Д-10, которым оснащены ВДВ, начнутся в 2017 году.

В марте руководство ВДВ России анонсировало начало работ по созданию новой парашютной системы для десантных войск.

В сентябре 2016 года холдинг «Технодинамика» начал разработку парашюта для низковысотного десантирования.