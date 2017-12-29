У водителя въехавшего в переход автобуса выявили серьезную болезнь

У водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, диагностировали острую сердечную недостаточность, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что мужчина остается в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести, которое делает невозможным проведение следственных действий, передает «Интерфакс».

Напомним, в понедельник в ходе аварии в Москве погибли пять человек, их личности установлены. Их семьям выплатят компенсации. Также сообщалось, что водителя рейсового автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции московского метрополитена «Славянский бульвар», не могут допросить из-за кровоизлияния в мозг.

Расследование уголовного дела о ДТП по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в Главное управление ведомства.