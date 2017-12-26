Расследование дела о ДТП с автобусом в Москве передано в Главное управление СК

Расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом у станции метро «Славянский бульвар» в Москве по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина передао в Главное управление СК.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дальнейшее расследование резонансного ДТП передано в Главное следственное управление СК России», – говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

К расследованию подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования таких преступлений.

Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертных исследований, проводятся необходимые следственные действия. Произошедшему будет дана объективная правовая оценка, направленная, в том числе, на предупреждение аналогичных аварий в сфере пассажирских перевозок.

В понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре, в результате чего, по разным данным, пострадали порядка 15 человек, пятеро погибли. Личности всех погибших в результате ДТП установлены.

Также сообщалось, что водителя рейсового автобуса не могут допросить из-за кровоизлияния в мозг.