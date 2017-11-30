У водителя въехавшего в переход автобуса произошло кровоизлияние в мозг

Водителя рейсового автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции московского метрополитена «Славянский бульвар», не могут допросить из-за состояния здоровья, сообщили в медицинских кругах.

«У него тяжелое состояние, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя», – сказал источник ТАСС.

По его словам, во время аварии мужчина ударился головой. В настоящее время он госпитализирован.

Как уточнили в Следственном комитете, в настоящее время правоохранители проверяют слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. Следствие изъяло видеозаписи с камер наблюдения с места трагедии, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Погибли пять человек, около 15 человек получили травмы.

В «Группе ГАЗ» сообщили, что водитель, по предварительной информации, «не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем».