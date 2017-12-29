Блогеры сообщили о переходе боевиков ИГ в контрнаступление в Ираке

Боевики террористической группировки ИГ* организовали крупное наступление в Ираке, взяв под контроль несколько населенных пунктов.

Как сообщает telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на курдские источники, террористы захватили несколько населенных пунктов в районе городов Киркук и Хавиджа, продолжая атаки позиции курдских ополченцев пешмерга южнее Киркука и Туз Хурмату.

Кроме того сообщается, что боевики ИГ* активизировались южнее города Самарра. Известно о 70 погибших и раненых бойцах ополчения.

В среду, 27 декабря, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») Райан Диллон заявил, что в Сирии и Ираке продолжают оставаться порядка 1 тыс. боевиков ИГ. При этом 9 декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ.