Цены на нефть в последний торговый день года выросли

Мировые цены на нефть утром в последний торговый день уходящего года растут на данных минэнерго США о недельном снижении объема запасов сырья.

Как свидетельствуют данные торгов, на 7.19 мск цена на мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 0,6% и составила 66,56 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 0,67%, до 60,24 доллара за баррель, передает Прайм.

В четверг вечером минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились до 431,9 млн баррелей.