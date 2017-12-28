Завершено возведение нового терминала аэропорта Симферополь

В Симферополе завершено строительство здания нового терминала международного аэропорта.

«Хочу поздравить всех вас с этим событием», – заявил министр транспорта России Максим Соколов, выступая перед трудовым коллективом.

Он выразил уверенность в том, что первых пассажиров терминал примет «уже к началу летнего курортного сезона», передает ТАСС.

«Это будут достойные ворота Крыма и визитная карточка Симферополя», – сказал министр.

Он ознакомился с ходом работ в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и спикера парламента республики Владимира Константинова.

Некоторые работы еще продолжаются: внутренняя отделка (завершена на 84%), устройство сетей электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения (93%), асфальтирование тротуаров, подъездной дороги и парковок. Смонтировано свыше 5,7 тыс. тонн металлоконструкций, возведено 136 колонн высотой до 35 метров, благодаря которым формируется силуэт «морской волны».