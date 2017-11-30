На встрече украинских депутатов внезапно прозвучал гимн России

Во время встречи депутатов в Киевской области Украины неожиданно заиграл российский гимн, после чего депутаты решили жаловаться в СБУ.

«Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из гимна России. Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», – написал глава Ирпеня Владимир Карплюк в своем Facebook.

Он также сообщил, что депутатское большинство в целях «подтверждения своего патриотизма» после инцидента исполнило гимн Украины а капелла.

Депутаты решили пожаловаться в правоохранительные органы.

«Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом «активист», – подчеркнул Карплюк.