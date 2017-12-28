Названы причины потери и восстановления связи с ангольским спутником

Причиной потери связи с ангольским спутником «Ангосат», запущенным с космодрома Байконур, могла стать разрядка аккумуляторов, сообщают источники.

«По предварительным данным, связь на «Ангосате» пропала из-за разрядившихся аккумуляторов. Однако на тот момент спутник уже был сориентирован на Солнце и раскрыл панели солнечных батарей. Это позволило постепенно восстановить заряд в электросистеме аппарата», – цитирует ТАСС источника в ракетно-космической отрасли.

В среду стало известно об установлении связи с ангольским спутником. Ранее появилась информация о работоспособности ангольского спутника.

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы «Ангосат-1» стартовала 26 декабря в 22.00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06.54 аппарат отделился от разгонного блока. Затем спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.