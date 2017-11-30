Украинской бронетехнике предсказали большие потери

Наибольшие потери в украинской бронетехнике ожидают средства доставки пехоты, считают эксперты.

«В случае обострения обстановки на Донбассе наибольшие потери в бронетехнике придутся на средства доставки пехоты», – сообщает «Вестник Мордовии» со ссылкой на военных экспертов.

Сообщается, что ВС Украины обладают серьезным на первый взгляд парком БМП, БТР и бронеавтомобилей, однако большая часть техники – устаревшие образцы. В составе войск присутствуют не прошедшие модернизацию БМП-1 с ПТУР «Малютка», «возрастные» БТР-60ПБ.

«Не лучшим образом обстоят дела с колесной техникой. БТР-3 и БТР-4 морально устарели еще в момент создания», – пишет автор статьи.

Также подчеркивается, что бронеавтомобили в ограниченных количествах выпускают разные заводы Украины, после чего технику направляют ее в войска, однако выясняется, что у очередного броневик есть масса неустранимых дефектов.

Напомним, во вторник Министерство внутренних дел Украины рассказало об испытаниях нацгвардейцами нового бронированного автомобиля «Варта-Новатор».