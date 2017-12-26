Путин дал поручение по созданию на Дальнем Востоке центров перевалки СПГ

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений правительству по развитию проектов производства сжиженного природного газа, одним из которых стало рассмотрение вопроса о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа (СПГ).

«Утвердить план реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов», – сообщается на сайте президента. План реализации должен быть утвержден 1 марта 2018 года.

До 1 марта правительство должно рассмотреть вопрос о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению СПГ, «в целях обеспечения интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Также Путин поручил определить угрозы энергетической безопасности России, связанные с развитием производства СПГ в мире, а также определить меры по предотвращению, минимизации или преодолению механизмов противодействия расширению добычи и экспорта российского газа.

По словам президента, необходимо определить приоритеты госполитики в сфере производства СПГ и этапы развития отечественной индустрии СПГ для вхождения России в число мировых лидеров по производству и экспорту газа. Путин также отдал поручение обеспечить импортозамещение в сфере технологий и оборудования, необходимых для индустрии СПГ.

Соответствующий доклад Кабинет министров должен подготовить до 1 июня 2018 года.