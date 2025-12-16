Оппозиция обвинила премьера Японии Такаити в нарушении линии правительства

Tекст: Вера Басилая

Хадзимэ во время заседания бюджетного комитета верхней палаты парламента Японии с участием Такаити спросил у главу правительства, входит ли Тайвань в круг государств в контексте реализации права на коллективную самооборону, передает РИА «Новости».

По словам Такаити, применение положений о коллективной обороне к странам, которые не США, ограничены, но все зависит от конкретных обстоятельств.

В ответ депутат указал Такаити на опубликованные секретариатом правительства Японии пункты для ответом во время дебатов в парламенте, которые были подготовлены специально доля премьера.

Он обвинили Такаити в том, что она отклонилась от предписанной линии правительства, и потребовал отозвать свое резонансное заявление по Тайваню.

Такаити ответила, что позиция о принятии решений на основе комплексной оценки возникших обстоятельств, не изменилась.

Ранее стало известно, что тезисы, которые были подготовлены для премьер-министра правительством, не содержали выражений об «экзистенциальном кризисе».

В материалах Такаити было предписано избегать гипотетических рассуждений, а на вопрос о возможном кризисе вокруг Тайваня премьеру предлагалось воздерживаться от ответа.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио уважает точку зрения Китая по Тайваню, но не соглашается с принципом «одного Китая».

Власти Китая предостерегли своих граждан в Японии об угрозах и напряженности на фоне обострения отношений между странами.

Обострение дипломатического конфликта между Токио и Пекином последовало после инцидента с применением китайским истребителем боевого радара против японских самолетов.

Власти Китая потребовали от Японии прекратить клевету на действия Народно-освободительной армии Китая.