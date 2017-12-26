Вынесен приговор экс-полицейским по делу о стрельбе с участием Шакро Молодого

Пресненский суд Москвы озвучил приговор трем бывшим полицейским, которые не предотвратили перестрелку у ресторана Elements в 2015 году, после которой задержали «авторитета» Шакро Молодого.

Судья Татьяна Васюченко признала подсудимых виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, и приговорила их к тюремному заключению на сроки от двух до четырех лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости».

Следствие выяснило, что конфликт в ресторане разгорелся между адвокатами владелицы Elements Жанны Ким, и «криминальными авторитетами», которые отстаивали интересы дизайнера Фатимы Мисиковой, требовавшей возврата долга в 8 млн рублей.

После звонка в полицию на место прибыл сначала оперуполномоченный Ильдар Шакиров, затем его сослуживец Денис Ромашкин и участковый Ринат Зинатуллин. По данным следствия, полицейские не пытались предотвратить перестрелку.

Сотрудников подозревали в халатности, однако впоследствии следователи ужесточили обвинение до злоупотребления полномочиями. Подсудимым грозило до 10 лет лишения свободы.

Потерпевшим по этому делу проходил бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев. Во время конфликта он застрелил двух человек из наградного пистолета и ранил еще нескольких.

Напомним, в мае 2017 года фигурантам о стрельбе в ресторане Elements на Рочдельской улице предъявили окончательное обвинение.

В июле 2016 года в Москве был задержан Захарий Калашов (Шакро Молодой). Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Калашов был арестован по делу, возбужденному после перестрелки в ресторане Elements в конце 2015 года.